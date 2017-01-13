Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 8 eksik

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Torku Konyaspor maçı öncesi kadro kurmakta zorlanıyor. Riekerink, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğundan dolayı elindeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmek amacında.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Serdar, Tolga, Sinan, Cenk ve Eray karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezalı olan Bruma, Yasin ve Chedjou kadroda yer almayacak.

Parmağında kırık bulunan Fernando Muslera ise özel bir eldivenle sahada olacak. Uruguaylı kaleciye özel program uygulandığı ve Torku Konyaspor maçına yetiştirileceği ifade edildi.



Sakatlığından dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan ve Çin Ligi'ne transferi gündemde olan Podolski ise Konya'ya götürülecek ancak ilk 11'de yer almayacak. Alman yıldızın maçın gidişatına göre oyuna girebileceği belirtildi. Yeni transfer Rodrigues ise eksik oyunculardan dolayı takımda yer alacak. Riekerink, Rodrigues'in ilk 11'de yer alıp almayacağına maç günü karar verecek.



Riekerink'in Muslera'nın önünde savunmayı Sabri, Semih, Hakan, Carole dörtlüsü ile oluşturması bekleniyor. Orta sahada Selçuk-De Jong ikilisini kullanmayı düşünen deneyimli teknik adam, hücumu Josue, Sneijder ve Rodrigues ile destekleyecek. Torku Konyaspor maçında forvette ise Eren şans bulacak.