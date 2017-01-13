T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 8 eksik

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Torku Konyaspor maçı öncesi kadro kurmakta zorlanıyor

13 Ocak 2017 17:09

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Torku Konyaspor maçı öncesi kadro kurmakta zorlanıyor. Riekerink, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğundan dolayı elindeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmek amacında.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Serdar, Tolga, Sinan, Cenk ve Eray karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezalı olan Bruma, Yasin ve Chedjou kadroda yer almayacak.

Parmağında kırık bulunan Fernando Muslera ise özel bir eldivenle sahada olacak. Uruguaylı kaleciye özel program uygulandığı ve Torku Konyaspor maçına yetiştirileceği ifade edildi.

Sakatlığından dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan ve Çin Ligi'ne transferi gündemde olan Podolski ise Konya'ya götürülecek ancak ilk 11'de yer almayacak. Alman yıldızın maçın gidişatına göre oyuna girebileceği belirtildi. Yeni transfer Rodrigues ise eksik oyunculardan dolayı takımda yer alacak. Riekerink, Rodrigues'in ilk 11'de yer alıp almayacağına maç günü karar verecek. 

Riekerink'in Muslera'nın önünde savunmayı Sabri, Semih, Hakan, Carole dörtlüsü ile oluşturması bekleniyor. Orta sahada Selçuk-De Jong ikilisini kullanmayı düşünen deneyimli teknik adam, hücumu Josue, Sneijder ve Rodrigues ile destekleyecek. Torku Konyaspor maçında forvette ise Eren şans bulacak.

ETİKETLER

GalatasarayKonyasporeksiksakat futbolcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24