Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor 

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı. Daha sonra hedefli dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00\'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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