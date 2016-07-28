Galatasaray'da kombine krizi

Galatasaray’ın transferdeki suskunluğu taraftarların sabrını taşırdı. Kombine satışları dibe vururken, daha önceden kombinesi bulunan çok sayıda taraftarın da bunları iade etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Serdar Aziz ve Emrah Başsan dışında transfer yapamayan Galatasaray yönetiminın bu suskunluğu taraftarların büyük öfkesini çekiyor.



Geçen sezon 32 bin kombine bilet satan Galatasaray bu sezon sadece 6 bin 500 adet kombine satabildi. Olayın daha üzücü yönü ise bazı taraftarların, kombine biletlerini iade etmeye başlaması...

Çok sayıda taraftarın, sahip oldukları kombineleri iade etmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.