Galatasaray'da kombine fiyatları aynı kaldı

Galatasaray Kulübü kombine fiyatlarında artış iddilarına yanıt verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, '2015-2016 sezonu kombine fiyatlarında bir önceki sezona göre değişiklik yok' denilerek, VIP kombine ve loca fiyatlarında ise kur artışı nedeniyle taraftara ek bir mali külfet getirmemek için bir önceki sezona göre revizyon uygulandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, nisan ayı içinde belirlenmiş ve kombine satış döneminin başından itibaren uygulanmakta olan kombine, VIP kombine ve loca fiyatlarının, satış dönemi içinde revizyon gördüğüne ilişkin basında yer alan haberlerüzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtilerek, "2015-2016 sezonu kombine fiyatlarında bir önceki sezona göre değişiklik bulunmamaktadır. 2015-2016 sezonu VIP kombine ve loca fiyatlarında ise satış dönemi başlamadan önce 14 Nisan tarihli yönetim kurulu kararı gereği kur artışı sebebiyle taraftarlarımıza ek bir mali külfet getirmemek için bir önceki sezona göre revizyon uygulanmıştır" denildi.



Kombine satış döneminde ilave bir indirim ve fiyat revizyonunun yapılmadığının vurgulandığı açıklamada, "4. yıldızı kazanan ve UEFA şampiyonlar ligi'ne katılacak takımımıza taraftarımızın desteği kombine satışlarımıza da olumlu bir şekilde yansımıştır. Taraftarlarımızın gösterdiği yoğun ilgi sonunda geçtiğimiz sezonda ulaşılan rakamların üzerinde satış oranlarına ulaşmış olduğumuzu da gururla açıklamak isteriz" ifadeleri yer verildi.