-GALATASARAY'DA KOMBİNE BİLETLER CUMA SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - Galatasaray'da 2011-2012 sezonu kombine bilet satışları, 1 Temmuz Cuma günü başlayacak. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig 2011-2012 sezonu kombine bilet satışına 1 Temmuz Cuma günü Türk Telekom Arena Doğu 1 Salonu'nda başlanacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, sezonluk fiyatları 700 TL ile 5 bin TL arasında değişen kombine biletlerin ödemelerinde GS Bonus kredi kartı sahiplerine yüzde 10 indirim ve vade farksız 12 taksit imkanı sağlanacağı kaydedildi. Satış ofisinin 3 Temmuz Pazar günü açık olacağı, 7-8-9 Temmuz'da Bon Jovi konseri sebebiyle satışın yapılmayacağı açıklandı. Bu arada araçları ile gelen taraftarlar, Doğu Tribünü'nün önündeki otoparkı ücretsiz olarak kullanabilecekler. Metro ile gelecekler için ise 09.00–18.30 saatleri arasında metro tüneli açık olacak.