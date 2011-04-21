-GALATASARAY'DA KAYSERİSPOR HAZIRLIĞI İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 23 Nisan Cumartesi günü Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından, pas ve taktik çalışması yaparken, yarı sahada çift kale maçla da idmanı tamamladı. Çalışmada Galatasaraylı futbolcuların oldukça istekli oldukları gözlenirken, teknik direktör Bülent Ünder'in antrenman bitiminde Ayhan Akman'la bir süre özel olarak görüşmesi dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takımın Medical Park Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı maçta sakatlanan Hakan Balta, bugünkü çalışmada takıma dahil oldu. Sağ ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle 15 gün takımdan uzak kalan sarı-kırmızılı futbolcu, çalışmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Öte yandan, hafif sakatlığı bulunan Arda Turan ile dün gıda zehirlenmesi geçirdiği duyurulan Milan Baros da takımla çalışırken, sakatlığı süren Yekta sahada, kasık ağrısı bulunan Kewell ise salonda çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, özel işlerini gerekçe göstererek teknik heyetten izin alan Barış Özbek, antrenmanda yer almadı. Kadro dışı bırakılan Pino'nun ise özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Galatasaray, Kayserispor maçı için yarın öğleden sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek ve son çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.