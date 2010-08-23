-GALATASARAY'DA KARPATY MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla eleştirilerin hedefi olan Galatasaray takımı, gözünü UEFA Avrupa Ligi play off turundaki Karpaty maçına çevirdi. İstanbul'da 2-2 beraberlikle sonuçlanan ilk maçın rövanşında Ukrayna ekibi Karpaty'ye konuk olacak Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmada, Bursaspor karşısında forma giyen oyuncuların yenileme idmanı yaptıkları, diğer oyuncuların ise teknik bir çalışma ve topla yapılan oyunların ardından antrenmanı tamamladıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda Sabri Sarıoğlu ve Juan Pablo Pino'nun fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştıkları, bel ağrısı bulunan Hakan Balta'nın dinlendirildiği, ayak bileğini burkması nedeniyle Bursaspor maçında yer alamayan Serdar Özkan'ın ise tedavisine devam edildiği aktarıldı. Galatasaray takımı, yarın akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Karpaty maçının hazırlıklarını sürdürecek.