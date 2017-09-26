Galatasaray'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7. haftasında Kardemir Karabükspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanın ilk kısmında ısınma hareketleri yapıldı. Dün akşam Bursaspor\'a karşı ilk 11\'de forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde duruldu.

İnterval koşunun ardından antrenmanın ana bölümünde topa sahip olma çalışması yapıldı. Son bölümdeki interval koşu sonrasında akşam idmanı tamamlandı.

Galatasaray, Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.30\'da ilk bölümü basın mensuplarına açık olarak yapacağı idmanla sürdürecek.

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)