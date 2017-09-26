T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7

26 Eylül 2017 00:15

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7. haftasında Kardemir Karabükspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanın ilk kısmında ısınma hareketleri yapıldı. Dün akşam Bursaspor\'a karşı ilk 11\'de forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde duruldu.
İnterval koşunun ardından antrenmanın ana bölümünde topa sahip olma çalışması yapıldı. Son bölümdeki interval koşu sonrasında akşam idmanı tamamlandı.
Galatasaray, Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.30\'da ilk bölümü basın mensuplarına açık olarak yapacağı idmanla sürdürecek. 

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Galatasaray Süper LigCavcav SezonuKardemir KarabüksporFlorya Metin Oktay TesisleriIgor TudorDünBursasporSonGalatasaray KarabüksporDHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24