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Spor

GALATASARAY'DA KAOS SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A)

27 Nisan 2011 19:22

-GALATASARAY'DA KAOS SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Faruk Süren, halen kulüp ikinci başkanlık görevinde bulunan eski bakanlardan Işın Çelebi'yi, savcılığa şikayet etti.  Işın Çelebi'nin, 11 Mart'ta bir gazetede yer alan röportajında, ''Beyaz Türkler'' ifadesiyle kendisini ve İnan Kıraç'ı suçladığını iddia eden Faruk Süren, ''Kendisini, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Bakırköy Savcılığı'na şikayet ettim. Kendisi, '15 Ocak'ta stat açılışında yaşananların nedeni de bu kişilerdir' demiş. Bu iddialar yersiz ve mesnetsizdir'' diye konuştu.  Süren, artık bundan sonrasının adli makamların işi olduğunu kaydetti.

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