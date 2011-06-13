-GALATASARAY'DA KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 13.06.2011 - Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarının programı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı'nın 2011-2012 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topbaşı yaparak başlayacağı belirtildi. Yurt dışı kamp programının ilk bölümü için Galatasaray'ın 2 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Wörgl kenti yakınlarında olacağı aktarılırken, 12 Temmuz Salı günü İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılı ekibin, yurt dışı yaz kampının ikinci etabı için ise Almanya'ya gideceği ifade edildi. Almanya kampıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, hem Avusturya hem de Almanya kamplarında yapılacak hazırlık maçlarının ilerleyen günlerde duyurulacağı vurgulandı.