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Spor

Galatasaray'da kalan Melo: Ev babasıyım, 4 çocuğum var, düşünmem gerekiyordu

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması beklenen Felipe Melo takımda kaldı

17 Ağustos 2015 00:46

Galatasaray'ın yaz döneminde en çok konuşulan futbolcusu olan Felipe Melo, takımdan ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, bir çok teklif almasına rağmen yönetimin önerdiği sözleşmeyi hemen kabul ettiğini ifade etti. Melo, yeni sözleşme imzalamasının uzamasıyla ilgili olarak, "32 yaşındayım ve bu benim son sözleşmemdi. Ev babasıyım, 4 çocuğum var. Onları düşünmem gerekiyordu. Hem benim hem Galatasaray'ın belli bir zamana ihtiyacı vardı" diye konuştu.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması beklenen Felipe Melo takımda kaldı.

 

'2 saat konuşmadık bile'

 

Brezilyalı futbolcu bu süreçte yaşananları kulüp televizyonuna anlattı. Ntvspor'da yer alan habere göre, en büyük sorunun değişen yönetim olduğunu vurgulayan Melo, "Galatasaray'da bir sene kontratım kalmıştı. 32 yaşındayım ve bu benim son sözleşmemdi. Ev babasıyım, 4 çocuğum var. Onları düşünmem gerekiyordu. Hem benim hem Galatasaray'ın belli bir zamana ihtiyacı vardı. Yönetim değiştiği için yenileme kararı gelmiyordu. Ancak başkana çok teşekkür ediyorum. Bana yaptıkları yenileme teklifini 2 saat konuşmadık bile, kabul edip masadan kalktık" dedi.

 

'Ayrılmayı düşünmedim'

 

Bekleme sürecinde çok önemli teklifler aldığını anlatan Felipe Melo, "Sevilla, Cruzerio, Rusya, Katar ve Amerika'dan teklifler aldım. Tekrar şükrediyorum ki onları kabul etmedim ve herşeyimi verdiğim Galatasaray'da kaldım. Buradan ayrılmak gibi bir şey düşünmedim. Çocuğum ve ailem var. Sadece gelen teklifleri dinlemek istedim" ifadelerini kullandı.

 

'Yine kazanacağız'

 

Tek düşüncesinin sarı kırmızılı takıma daha fazla başarı kazandırmak olduğunu vurgulayan Melo, "Kalitemizi biliyorum. Rakiplerimiz transferlerle anılıyor ama biz birbirine alışmış çok kaliteli bir takımız. Saha içerisinde birbirine yardım eden, arkadaşlığın üst düzeyde olduğu bir takımız. Yine büyük başarılar kazanacağız" diye konuştu.

Felipe Melo, uzun süreçte kendisine sürekli destek veren taraftara da ayrıca teşekkür etti.

 

 

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