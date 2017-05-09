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Spor

Galatasaray'da kadrodaki tüm futbolculara para cezası

Karar, Galatasaray Kulübü'nün haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında alındı

09 Mayıs 2017 23:04

Galatasaray yönetimi, kadrodaki tüm futbolculara para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Galatasaray Kulübü'nde haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı Türk Telekom Arena'da yapıldı. Toplantıda başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası durum değerlendirmesi yaptı.

Başkan Özbek, yöneticilere bazı oyunculara ceza verip verilmemesi konusunda görüşlerini sordu. Galatasaraylı yöneticilerin çoğunluğu, Avrupa kupalarına katılım hakkının henüz elde edilmemesinden dolayı ligin kritik döneminde kadro dışı seçeneğinin uygun olmadığını belirtti. Yönetim kurulu üyeleri, yaklaşık 2 saat süren toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Fanatik'in haberine göre Özbek, yöneticilere bazı oyunculara ceza verip verilmemesi konusunda görüşlerini sordu. Galatasaraylı yöneticilerin çoğunluğu, Avrupa kupalarına katılım hakkının henüz elde edilmemesinden dolayı ligin kritik döneminde kadro dışı seçeneğinin uygun olmadığını belirtti. Yönetim kurulu üyeleri, yaklaşık 2 saat süren toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

 

Tudor'un da geleceği konuşuldu



Tudor'un geleceğinin de görüşüldüğü toplantıda bir kısım yönetici Hırvat teknik adamın kalmasından yana fikir belirtirken, bazı yöneticiler de yeni teknik adam ile yeni sezona başlanması gerektiğini anlattı.

Başkan Dursun Özbek, yeni sezonda kadroda büyük değişiklikler yapacaklarını söylerken, 5-6 oyuncu ile temas halinde olduklarını ve bu futbolcuların ikisinin flaş isimler olduğunu belirtti.

Dursun Özbek, toplantının ardından Türk Telekom Arena'dan Florya'ya geçti. Özbek, tesislerde Tudor ile bir araya gelip antrenmanı izledi.

Başkan Özbek, Florya'da oyuncularla yaptığı toplantıda, kadrodaki tüm futbolculara para cezası vermeyi kararlaştırdıklarını iletti.

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