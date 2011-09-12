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Spor

Galatasaray'da izin iptal oldu İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2011 19:37

-Galatasaray'da izin iptal oldu İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 2-0'lık İstanbul Büyükşehir Belediyespor yenilgisiyle başlayan Galatasaray'da bugün izin yapılacağı duyurulmasına karşın, sarı-kırmızılı futbolcular antrenmana çıktı. Ligin ikinci haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Galatasaray takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı olarak bir çalışma yaparak bu karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 90 dakika forma giyen futbolcuların yenileme çalışması gerçekleştirdiği, diğer oyuncuların ise 5'e 2 top kapma egzersizlerinden sonra dar alanda minyatür kale maç yaptıkları belirtildi. Sakatlıkları bulunan Johan Elmander ve Hakan Balta'nın takımdan ayrı saha çalışması yaptıkları bildirildi.

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