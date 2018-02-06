Galatasaray'da izin bitti

İSTANBUL / DHA

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'ndeki antrenmanda ilk olarak salonda bir çalışma gerçekleştirildi. Demir Grup Sivasspor ile oynanan lig maçına ilk 11\'de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması; diğer oyuncular ise core stabilizasyon egzersizleri yaptı. Antrenman programının saha çalışması kısmına dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde dörde dört ve iki jokerli dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda beşe beş çift kale maç gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor karşılaşması için yarın saat 17.00\'de bir antrenman daha yaptıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girecek.

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