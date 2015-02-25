Galatasaray'da itiraz tartışması büyüyor

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de gelecek sezon uygulanacak yeni kadro sınırlaması kuralına önce itiraz etti, sonra başvurusunu geri çekti. Tahkim Kurulu'na başvurunun, başkan Duygun Yarsuvat'tan habersiz yapılması yönetimde kriz yarattı.

Galatasaray'ın Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz, kulüp içinde büyük yankı uyandırdı. Camiada başkan Duygun Yarsuvat'ın haberi olmadan yapılan girişim şaşkınlıkla karşılandı. Yarsuvat, yönetim kurulu toplantısında sinirlenerek odayı terk etti. İkinci başkan Hamdi Yasaman'ın istifa edebileceği belirtildi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Galatasaray İkinci Başkanı Hamdi Yasaman, TFF'nin yabancı kuralında yer alan "kadroda en fazla 28 oyuncu bulunabilir" maddesine itiraz edip 1 yıl ertelenmesini istedi. İtiraz süresinin dolmasına kısa bir zaman kala yapılan başvuruda Yasaman, gerekçe olarak Sarı-kırmızılıların futbolcu sayısını gösterdi. Galatasaray'da 40 lisanslı futbolcu bulunuyor. Yeni kurala göre, 28 oyuncu dışındaki futbolcular sezon içinde forma giyemiyor.

Yasaman, yaptığı itirazı elektronik posta ile yönetim kurulu üyeleriyle de paylaştı. Ancak Galatasaray'ın TT Arena'da yaptığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında başkan Duygun Yarsuvat'ın böyle bir itirazdan haberi olmaması ipleri gerdi. Toplantıda oldukça sinirlenen Duygun Yarsuvat, sert bir konuşma yaparak odayı terk etti. Tartışmaların yaşandığı toplantı sonrası Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş.'de yönetim kurulu kararı olmadan Tahkim Kurulu'na yapılan başvuru geri çekilmiştir" şeklinde ifadelere yer verildi.