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Spor

Galatasaray'da imzalar an meselesi

Sarı-kırmızılıların uzun süredir çalışma yürüttüğü transferlerde son pürüzler de giderildi

19 Haziran 2017 16:30

Türkiye Süper Ligi'nde geçen sezonu 4'üncü sırada bitiren Galatasaray, uzun süredir transferleri için çalışma yürüttüğü Younnes Belhanda ve Bafetimbi Gomis'te son aşamaya geldi.

BeINSports'da yer alan habere göre, transferi resmen açıklanacak ilk isim Faslı orta saha Belhanda olacak.
Galatasaray'ın 27 yaşındaki  futbolcu ve kulübü Dinamo Kiev ile pürüzleri ortadan kaldırdığı ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Sarı kırmızılılar uzun süredir uğraş verdiği Gomis transferini de bitirdi. Marsilya'nın da istediği Fransız golcü için Swansea ile anlaşan Galatasaray, Gomis'i sağlık kontrolünden geçirmişti. Tecrübeli golcüde bir sıkıntı çıkmamasının ardından yapılan son değerlendirme ve görüşmelerde küçük pürüzler de giderildi.
Sol bek mevkisi içinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Gael Clichy konusunda ise önemli mesafe kat edildiği ve transferin sonuçlandırılabileceği belirtildi.

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