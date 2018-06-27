Galatasaray'da ilk imza atılıyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesislerinde başlayacak Galatasaray'da bir yandan da transfer harekatı sürüyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edecek olan sarı kırmızılılar Nagatomo konusunda kulübü Inter ile büyük oranda anlaşma sağlarken, Terim'in gelişi ile birlikte orta sahada son derece iyi bir grafik çizen ve sözleşmesi sona eren Donk ile görüşülerek 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Bir yandan forvette Gomis ile rekabet edecek kaliteli golcü arayışı sürerken Nijerya Milli takımıyla Dünya Kupası'nda son derece etkili bir performans gösteren Ahmed Musa'nın transferi zora girmiş durumda.

Galatasaray'ın bu bölge için diğer alternatif isimler üzerinde durduğu belirtiliyor.

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in kampa genç oyuncuları da götürmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam geride kalan sezonda şampiyonluk yarışındaki kritik karşılaşmalarda 21 kişilik maç kadrosuna genç oyuncuları da dahil ederken 18 yaşındaki Ozan Kabak Türk Telekom Stadyumundaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk kez yuna girme fırsatı yakalamıştı.