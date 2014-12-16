Galatasaray'da ilk başkan adayı Turgay Kıran!

Eski Galatasaray Kulübü Başkan Vekili Turgay Kıran, mayıs ayında yapılması planlanan olası bir seçimde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Eski Galatasaray Kulübü Başkan Vekili Turgay Kıran, yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün son dönemde gerçekleştirdiği genel kurullarda üyelerin kendisine büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu ilgiye sessiz kalma şansım olmadığını düşündüm. Dolayısıyla mayıs ayındaki olası bir seçimde başkan adayı olacağım" dedi.

Galatasaray'ın idari ve mali açıdan çok zor durumda olduğunu ifade eden Kıran, "Hiç kimsenin bu zor dönemde fedakarlıktan kaçınmaması gerekir. Zor günler, zor şartlar ama hepimizin var olması gerekir. Bir iki arkadaşımın daha bu göreve talip olacağına inanıyorum. Galatasaray'ı önümüzdeki 4-5 yılda zor günler bekliyor. Bunu bilerek yola çıkıyorum. Yönetim listemi bile şimdiden belirledim. İşlerinde son derece başarılı isimlerden oluşan, çok genç bir ekip. Bizim ekip aslanlar gibi çalışıyor. Zamanı geldiğinde de çıkacağız ve demokratik bir ortamda mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Turgay Kıran, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanları arasında son dönemde yaşanan gerginliklere değinerek, şöyle devam etti:

"Artık geçmiş başkanları suçlamamız yanlış. Galatasaray'ın borçları 2000 yılından bu yana ve özellikle de son dönemde büyük bir hızla arttı. İnanılmaz transfer politikalarıyla bugüne geldik. Geçmişte yaptıklarından dolayı birilerini kınamak, Galatasaraylılık anlayışına yakışmaz. Galatasaray'ın durumunu biliyoruz. Bildiğimiz bir şeyi aldıktan iki gün sonra enkaz edebiyatı yapmanın anlamı da yok. Eğer biz buraya talip olduysak kimsenin ağlamaya, sızlamaya hakkı yok. Eğer bu göreve soyunuyorsanız ne yapacağınızı bilmeniz gerekir. Geçmiş başkanlarımızı ben yine saygıyla anmaya çalışıyorum. İyi niyetle geldiler. Doğru olduklarına inandıkları işi yapmaya çalıştılar. Hiçbir şikayette bulunmadan, enkaz edebiyatı yapmadan, bu göreve talip olmamız gerekiyordu. Biz de talibiz."

Eski başkanlar arasında yaşanan polemiklerin Galatasaray'a büyük zarar verdiğini kaydeden Kıran, "Galatasaray'da son yaşananlardan sonra bir sevgi ortamı kalmadı. Böyle şeylere hiç gerek yok. Ünal Aysal bize birçok söz verdi, vaatlerde bulundu. Ancak onların hiçbirini gerçekleştirmeden gitti. Kendi kendine seçim kararı aldı ve başkanlığa aday olmayacağını söyledi. O kadar borç, insanlara verilen sözler. Üzülerek izliyorum, Galatasaray'da sevgiyi bitirdik biz. Galatasaray'da geleneklere bağlılığımızı yitirdik. Bundan sonra göreve gelirsek Galatasaray'da ortak akılı getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

‘Hamzaoğlu ile yola devam etmek isteriz’

Turgay Kıran, Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile ilgili de "Hamza Hamzaoğlu'nun şu anda yaptığı Galatasaray'a çok yakışır bir durum. Galatasaray çok sıkıntılı bir dönemde olmasına rağmen hiçbir şey düşünmeden göreve geldi. Dolayısıyla bizim de Hamza'ya vefa borcumuz var. Hamza Hamzaoğlu Türkiye'de kendisini ispat etmiş bir teknik direktör. Ben ve ekibim göreve gelirsek Hamza ile yola devam etmek isteriz" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'da altyapının da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için Juande Ramos veya Arsene Wenger gibi genç futbolcu yetiştiren önemli isimlerin kulüpte görev alması gerekebilir. Belki Hamza Hamzaoğlu'nun bir ağabeye ihtiyacı olabilir. Genç futbolcu yetiştirsin diye bir ağabey gelebilir ama Hamzaoğlu görevine devam eder. Hamza Hamzaoğlu şu anda çok başarılı ve Galatasaray için de büyük fedakarlık yaptı. Ben Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray'da olmasını dilerim."

Kıran, başkan seçilmesi halinde yıldız futbolcu transferi yapıp yapmayacağına ilişkin ise "Bizde çilekler Belçika'da kaldı. Çilek olacaksa da yerli malı olur. Değerli oyuncuların varlığından ben de büyük keyif alıyorum ama emekliliği gelen futbolcuları şenlendirici ülke olduk. Bunun yerine altyapıdan oyuncu çıkarmaya çalışmalıyız" diye konuştu.

‘Dürüst başkan adayı olursa adaylıktan feragat ederiz’

Turgay Kıran, başkanlık görevi için adı sıkça dile getirilen Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Yöneticisi Ali Dürüst'ün başkan adaylığını açıklaması halinde, adaylıktan vazgeçeceğini söyledi.

"Ali Dürüst'ün başkan olmasını herkes ister. Kendisi benim kardeşimdir" diyen Kıran, "Ona karşı büyük bir sevgi ve saygı duyuyorum. Kaç defa başkan adaylığı teklif edildi, kendisi kabul etmedi. 'Ben başkan adayıyım' derse biz de adaylıktan feragat ederiz. Ali Dürüst istiyorsa zevkle adaylıktan çekilirim. Bizim amacımız Galatasaray, bir kompleksimiz yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için de Kıran, "Galatasaray Avrupa'dan elendi, ancak Hamza Hamzaoğlu ile ligde iyi bir ivme yakaladı. Takım, keyif de vermeye başladı. Bana göre bu çekişme Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında devam edecek. Yarış sonuna kadar devam edecek. Bu noktada da Galatasaray şanslı, çünkü geniş bir kadrosu var. Galatasaray bu sezonun en önemli şampiyonluk adaylarından biridir. İnşallah Galatasaray şampiyon olur ve bu kargaşa biter. Biz de sevgi dolu bir Galatasaray seyrederiz" değerlendirmesini yaptı.