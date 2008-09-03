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Spor

Galatasaray'da ikincilik başarısızlıktır

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Fernando Meira, Sarı-Kırmızılı takım gibi büyük kulüplerde şampiyonluk baskısının olmasının çok normal olduğun

03 Eylül 2008 03:00


Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Fernando Meira, Sarı-Kırmızılı takım gibi büyük kulüplerde şampiyonluk baskısının olmasının çok normal olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın her zaman büyük hedefler peşinde koştuğunu belirten Meira, "Burada ikinci olmak başarısızlıktır." dedi. Meira, kulübün yayın organı olan Galatasaray Dergisi'ne verdiği röportajda, bu sezon ligde ve UEFA Kupası'nda başarılı olmak için çalışacaklarını belirterek, "Bir sezon önce kazanılan başarılar hazmedilmeli ve bir sonraki sezona yeni başarılar hedef seçilerek çıkılmalı. Avrupa'da gidebileceğimiz kadar gitmeliyiz. Türkiye'de ise tek hedefimiz şampiyonluk olmalı. Hepimizin bu baskıyı hissetmesi ve onu sindirerek, onunla yaşaması lazım.'' açıklamasını yaptı.

Almanya'dan ayrılmak istediğinde Galatasaray ile görüşmeyi tercih ettiğini anlatan Meira, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey mücadele edecek bir takım hem de kendi liginde şampiyonluk için oynayan bir takım. Ben, teklif verenlerle aynı anda görüşüp onları kızıştıran bir oyuncu olmadım hiçbir zaman. Galatasaray, ilk görüştüğüm kulüptü ve görüştüğüm Adnan Sezgin, projeleri ile beni ikna etti. ''

Meira, Denizlispor maçında takım arkadaşlarına hangi dilde komut verdiğinin sorulması üzerine, 4 dili kullanmaya çalıştığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: ''Herkesle bildiği lisanla anlaşmaya çalışıyorum. İki yanımda oynayan Sabri ve Servet ile bildiğim az Türkçe ile anlaşmaya çalışıyorum. ."

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