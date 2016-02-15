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Spor

Galatasaray'da hoca arayışları başladı, Hagi gündemdeki ilk isim

Alınan kötü sonuçlardan dolayı Galatasaray'da sular durulmuyor

15 Şubat 2016 12:40

Galatasaray'da arka arkaya gelen kötü sonuçlar nedeniyle Mustafa Denizli'nin takımdaki görevinin ne kadar süreceği tartışılırken, geçtiğimiz hafta Akhisarla oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Denizl'nin istifa ettiği ancak kulüp yöneticileri tarafından ikna edildiği öne sürülmüştü. Mersin maçında alınan mağlubiyet sonrası kulüp yöneticileri de ikiye bölünmüş durumda. Bazı yöneticiler Mustafa Denizli yerine takımda Hagi'yi görmek istediklerini belirttiler. 

Fotomaç'ın haberine göre, Mustafa Denizli ile yolların ayrılması halinde yönetimin ilk tercihinin sarı-kırmızılı takımın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi olduğu öğrenildi. Denizli'nin getirilmesine muhalefet eden isimler arasında bulunan Fatih İşbecer'in bu konuda temaslar yaptığı ileri sürüldü.

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