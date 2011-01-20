-GALATASARAY'DA HELVACI'DAN ŞOK TALEP İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Mehmet Helvacı, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda, kulüp başkanı Adnan Polat'tan olağanüstü genel kurula gitme talebinde bulunduğunu açıkladı. Yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Helvacı, toplantıda yönetim kurulunun ve Galatasaray'ın geleceği açısından önemli olduğunu düşündüğü bazı tespitler yaptığını ve bazı taleplerde bulunduğunu ifade ederek, ''Başkan bu konuyu 24 saat düşüneceğini söyledi. Başkan, 24 saat düşündükten sonra kendisi kararını açıklayacaktır'' diye konuştu. Galatasaray taraftarlarıyla ilgili ortada böyle bir polemik söz konusuyken, kendisinin sessiz kalmasının mümkün olmadığını kaydeden Helvacı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz sonuç olarak bir camianın liderleriyiz, en azından öyle görülüyor. Ortada bir sorumluluk varsa bu sorumluluğu taşımamız icap ediyor. Artık yapmamamız gereken bazı şeylerin olduğuna inanıyorum. Doğrudur, içinde bulunduğumuz noktada çok fazla hareket imkanımız kalmadı. Bu hareketsizlikten bizi kurtaracak yol da genel kuruldur diye düşünüyorum. Başkan karar verecek, 24 saat sonra açıklayacak.'' Helvacı, kendisinin istifasının söz konusu olmadığını da belirterek, ''Her zaman söylüyorum, kesinlikle istifa etmeyeceğim. Son ana kadar istifa etmeden görevimin başındayım'' dedi. -''AMACIM BÖLMEK, PARÇALAMAK DEĞİL, BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAMAK''- Hassas bir dönemden geçtiklerini kaydeden Mehmet Helvacı, ''Maksadım gerginlik yaratmak, bölmek, parçalamak değil, aksine bütünleşmeyi sağlamak. Bu da yönetimin elinde. Bunun için de görüşlerimi önce yönetimde konuştum'' ifadesini kullandı. Helvacı, her durumda genel kurulun toplanması için elinden geleni yapacağını anlatarak, ''Bu istifalarla olur, alınacak kararla olur. Genel kurul bizi en iyi şekilde yönlendirecektir. Bizim artık yapmamız gereken şey, taraftarlarımıza, genel kurula, Galatasaraylılara sahip çıkmaktır. Sahip çıkarak dik durmayı başarabilmektir. Bu da bize genel kurulun verdikleriyle mümkün olur. Çözüm genel kuruldadır. Biz çünkü gücümüzü genel kuruldan aldık. Aksi takdirde giderek parçalayıcı hale geliriz. Umarım Galatasaray bugünkünden daha iyi olacak beklentim o yönde'' diyerek sözlerini tamamladı.