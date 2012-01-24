-Galatasaray'da hedef yeniden 3 puan İSTANBUL (A.A) - 24.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de, 9 haftalık galibiyet serisinin ardından Eskişehirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, yarın oynayacağı Ankaragücü maçında alacağı galibiyetle, yeni bir seriye başlamayı istiyor. Aldığı beraberlikle kendi galibiyet serisi rekorunu kırma şansını kaçıran lig lideri Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerek taraftarlarına bu sonucu unutturmayı da hedefliyor. Galatasaray ile Ankaragücü arasında Türk Telekom Arena'da saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı, Barış Şimşek yönetecek. Sarı-kırmızılılarda Baros ve Yekta Kurtuluş, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera ve Albert Riera ise kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Ankaragücü maçında oynayıp sarı kart görmeleri halinde, 23. haftadaki Bursaspor maçında takımındaki yerlerini alamayacak.