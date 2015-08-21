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Spor

Galatasaray'da hedef Real Madrid'den Nacho

Real Madrid alt yapısından yetişen ve sağ bek olarak da oynayabilen Nacho, geçtiğimiz sezon La Liga'da 14 maçta forma giyerek 1 gol kaydetmişti

21 Ağustos 2015 22:03

Galatasaray, Real Madrid'den Nacho Fernandez'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı hazırlık maçında takımının ilk golünü kaydeden 25 yaşındaki stoper için yönetim şartları zorlayacak.

 

Hamzaoğlu onay verdi

 

Ntvspor'da yer alan habere göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun da onay verdiği bu transfer için nabız yoklayan Galatasaray, Nacho'nun durumu hakkında bilgi aldı. İspanyol kulübü, başarılı defans oyuncusunun geniş kadroda kendinde yer bulduğunu ve satılmasının zor olduğunu söylemesi üzerine sarı kırmızılı yönetim gerekli şartların zorlanacağını iletti.

Tarafların önümüzdeki günlerde Nacho konusunda bir kez daha görüşmesi beklenirken Galatasaray, İspanyol futbolcu için 2,5 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bonservis konusunda anlaşma sağlanamadığı takdirde İspanyol futbolcuyu kiralamayı amaçlıyor.

Real Madrid alt yapısından yetişen ve sağ bek olarak da oynayabilen Nacho, geçtiğimiz sezon La Liga'da 14 maçta forma giyerek 1 gol kaydetmişti. 6 kez de Şampiyonlar Ligi mücadelesinde şans bulan başarılı savunmacı, İspanya Kral Kupası'nda da 2 maça çıkmıştı. Nacho'nun Real Madrid ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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