Galatasaray'da hedef Mario Gomez mi?

Kadrosuna Podolski, Carole, Bilal Kisa ve Jem Paul Karacan'ı katan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cüneyt Tanman ile görüşerek transferi masaya yatıracak. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Alman yıldız Mario Gomez'i transfer listesinin üst sıralarında bulunduruyor

Olağanüstü Mali Genel Kurul'da istediği yetkileri alan yönetim, kritik zirvenin ardından transfere hız verecek. Cüneyt Tanman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu doğrultusunda görüştüğü isimler ile ilgili başkana bilgi verecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tanman'dan alacağı bilgilerin ardından kadroya takviye yapılması için çalışmaları hızlandıracak.

Transfer çalışmaları ile bizzat ilgilenen Özbek, Mali Genel Kurul'un olumlu geçmesinin ardından taraftarların beklentisini karşılayacak takviyeleri yapmayı hedefliyor.



Galatasaray özellikle forvet transferinde uzun sure Huntelaar ile görüşmüş ancak menajerinin yüksek taleplerinden sonra bu transferde bekleme kararı almıştı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Alman yıldız Mario Gomez'i transfer listesinin üst sıralarında bulunduruyor. Ancak Gomez icin kulübünün istediği 9 milyon Euro ve oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'luk talebi, transferi tıkanma noktasına getirmişti. Deneyimli golcü için pazarlıkların devam etmesi beklenirken, başkan Özbek gerekli fedakarlıkların yapılıp Hamzaoğlu'nun isteklerinin yerine getirilmesi yönünde görüş belirtiyor.



Sarı kırmızılı kulüpte Özbek ve Tanman'ın görüşmesinden çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor.