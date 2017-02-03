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Spor

Galatasaray'da hedef çeyrek final

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak

03 Şubat 2017 17:02

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak

Kupanın son şampiyonu sarı-kırmızılılar, bu sezon E Grubu'nda alt lig takımları Tuzlaspor, 24 Erzincanspor ve Elazığspor'la mücadele etti. Gruptan son maçta aldığı galibiyetle Tuzlaspor'un arkasında 2. sırada çıkan Galatasaray, tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçta Medipol Başakşehir'i eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçın normal süresi beraber bitmesi durumunda karşılaşmada on beşer dakikadan iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa çeyrek finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak zorlu maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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GalatasarayMedipol Başakşehirçeyrek finalZiraat Türkiye Kupası

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