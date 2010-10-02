-GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de haftayı deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olarak kapatan Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, Kardemir Karabükspor maçında 45 dakikadan fazla sahada kalan oyuncuların yenileme antrenmanı yaptıkları, diğer oyuncuların ise pozisyon, orta ve şut çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi. Sarı-kırmızılı takımın antrenmanına, ülke milli takımlarına giden Zvjezdan Misimovic, Lorik Cana ve Harry Kewell'la birlikte sakatlıkları bulunan oyuncuların katılmadıkları aktarıldı. -SAKATLANAN NEILL, MİLLİ TAKIMA GİDEMEDİ- Kardemir Karabükspor maçında sağ üst adalesinde zorlanma oluşan Lucas Neill, Avustralya Milli Takımı'na gidemedi. Neill'in tedavisine başlandığı belirtilirken, oyuncunun ülke milli takımına gitmediği ifade edildi. Yine Kardemir Karabükspor maçında sol arka adalesinde birinci derecede zorlanma görülen Gökhan Zan'ın da tedavisine başlandığı kaydedildi. Galatasaray'da sakatlığı devam eden oyunculardan Arda Turan, Mehmet Batdal ve Çağlar Birinci'nin kondisyoner Fatih Yıldız yönetiminde çalışmalarını sürdürdükleri, Milan Baros'un ise tedavisine devam edildiği aktarıldı. Yarını izinli geçirecek olan sarı-kırmızılı oyuncular, 4 Ekim Pazartesi günü yapacakları antrenmanla Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.