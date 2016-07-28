Galatasaray'da Hakan Şükür'e ömür boyu yasak!

Galatasaray Yönetim Kurulu, Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz'ın başvurusu üzerine Gülen cemaati ile yakınlığıyla bilinen, eski AKP milletvekili Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden çıkarılması için düğmeye bastı. Eski futbolcu artık kulübün kapısından geçemeyecek, ömür boyu hiçbir şekilde temsili görev alamayacak.

Akşam gazetesinin haberine göre Galatasaray Yönetim Kurulu, Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden atılması için düğmeye bastı. Bir süredir ABD'de yaşayan eski futbolcu, artık kulübün kapısından bile geçemeyecek.

1 ay içinde bağı kesilecek

Disiplin Kurulu ilk toplantısında bu sevki inleceleyip Hakan Şükür'den savunma isteyecek. ABD'de bulunan eski futbolcunun İstanbul'a gelmesi beklenmiyor ancak yazılı savunma gönderebilir. Ardından kurul karar verecek ve kulübün ilk Genel Kurulu'nda Hakan Şükür'ün G.Saray'dan atılması oylanacak. Daha sonra da Şükür'ün üyeliği sicilden silinecek. Sürecin 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.