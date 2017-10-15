Galatasaray'da günün kahramanı Gomis: Galibiyet, takımın güveni için önemliydi

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının gollerini atan Bafetimbi Gomis, galibiyetin takımın güveni için önemli olduğunu söyledi.

İki haftalık suskunluğuna son veren ve takımına galibiyeti getiren gollerin sahibi olan Fransız golcü, haftaya oynayacakları Fenerbahçe derbisi için de yorumda bulundu.

Gomis'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"Çok mutluyum gollerden dolayı. Tekrar gol atmaya başladım 2 hafta sonra. Takımım kazandığı için de ayrıca mutluyum. Takım güveni için de önemliydi, forvet olarak benim için de önemliydi. Takımın aldığı puanda da katkı sağladım.

Fenerbahçe maçı büyük bir maç olacak. Fenerbahçe büyük bir takım. Onlara saygı duyuyoruz. Taraftarımızın önünde oynayıp onlardan destek alacağız. 12. adam olacaklar bizim için. Bütün hafta boyunca bu maça hazırlanacağız ve sahada olacağız."