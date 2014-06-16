Galatasaray’da gündem teknik direktör!

Galatasaray, teknik direktör konusu sıkıntıya girdi. Mircea Lucescu basın toplantısında Galatasaray'la ilgili dedikodulara açıklık getirdi ve Shakhtar Donetsk'te kalacağını resmen açıkladı. Lucescu'dan olumsuz yanıt alan sarı-kırmızılılar alternatif isimlere yöneldi.

NTV Spor'un haberine göre, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın "Almanya ya da Hollanda ekolü üzerinde çalışacağız" şeklindeki açıklaması Galatasaray'ın bu yönde hareket edeceğinin göstergesi.

İlk olarak Matthias Sammer ismi üzerinde çalışmalara başlayan Galatasaray, başarılı teknik adamın, Alman Milli Takımı ve Bayern Münih'deki görevinden dolayı olumsuz sonuç aldı.

Jupp Heynckes için sezonun ilk haftalarında Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından hamle yapan Galatasaray, ikinci kez şansını denedi ancak Heynckes'in emeklilik kararı ve vergi borcundan dolayı Almanya dışındaki herhangi bir ülkede görev yapamama kararı görüşmelerin olumsuz neticelenmesine sebep oldu.

Ünal Aysal'ın daha önce takımın başına getirmek istediği Martin Jol için ısrarcı olabileceği belirtilirken sarı-kırmızılıların İsviçre'nin başında dünya kupasında yer alan Ottmar Hitzfeld konusunda da girişimlere başlayabileceği ifade iddia ediliyor. Salı günü Türk Telekom Arena'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında adayların masaya yatırılması bekleniyor.