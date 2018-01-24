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Spor

Galatasaray'da gündem sol bek ve Remy!

Transfer döneminde son haftaya girilirken cimbom arayışlarına hız verdi

24 Ocak 2018 17:22

Ligin ilk yarısındaki son 4 deplasman karşılaşmasından mağlubiyet ile ayrılan Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişi ile birlikte deplasman fobisi sona erdi. 

Sarı kırmızılıların başında resmi olarak çıktığı 4 maçta 4 galibiyet alan ve bunların 2'sini deplasmanda elde eden Terim'in özellikle oyun anlamında takımın kaydettiği ilerlemeden son derece memnun olduğu öğrenildi. Oyun temposunu arttırmak isteyen Terim'in takımın fizik açısından istediği duruma gelmesi için ekstra çalışmalar yaptırdığı öğrenildi.

Hafta sonu sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, sakatlığı sebebiyle kamp boyunca takımla birlikte çalışma fırsatı bulamayan Fernando, Florya'da özel program dahilinde kuvvet çalışmaları yapıyor. Brezilyalı oyuncunun beklenenden daha kısa sürede iyileşerek hazır hale gelmesi bekleniyor. 

Galatasaray'da sol bek başta olmak üzere 2 bölgeye takviye yapılması gündemde. Geçtiğimiz hafta ismi sarı kırmızılılarla ile anılan Loic Remy transferinden ücret konusundaki pürüzler sebebiyle vazgeçildi. Sol bek için ise birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. 

Sao Paulo'da forma giyen Junior Tavares için Brezilya ekibiyle temas kurulduğu ancak talep edilen bonservis bedeli konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadığı iddia edildi. 21 yaşında ki oyuncunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
(beIN Sports)

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