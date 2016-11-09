Galatasaray'da gündem Şilili Vargas

Son maçlarda pozisyona girmekte zorlanan Galatasaray’a, menajerler tarafından Eduardo Vargas teklif edildi.

Alman ekibi Hoffenheim'da bu sezon sadece 4 maçta forma giyip 88 dakika süre alan golcünün transferi için yönetim, Riekerink'e danıştıktan sonra girişimlere başlayacak.



Hem sağ açık hem de santrfor pozisyonunda oynayabilen Vargas, bu yıl ABD'de düzenlenen Copa America'da attığı 6 golle dikkatleri üzerine çekmiş, Messi, Higuain, Sanchez gibi yıldızları geride bırakıp gol kralı olmuştu.



Sigthorsson gidecek





Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu ilk etapta kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, bu transferi gerçekleştirmesi durumunda sakatlığı nedeniyle hiç süre alamayan Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesini de sonlandıracak.