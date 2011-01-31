-GALATASARAY'DA GÖZLER KUPA'YA ÇEVRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor ile 3 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 2 saat süren antrenmanda, futbolcular ilk 45 dakika salonda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından sahaya çıkan sarı-kırmızılı futbolcular, koşu ve tek pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadılar. Hagi, yedek oyuncuları, diğer oyunculara göre daha fazla çalıştırdı. Antrenmana sakatlıkları süren Arda, Pino, Barış, Çağlar ve Gökhan katılmadı. Bursaspor maçının ilk dakikalarında omuzundan sakatlanan Barış tek kolu sarılı olarak saha etrafında koşu yaptı. Gökhan ve Pino ise tek başlarına sahada çalıştılar. Uzun bir aradan sonra geçen hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayan Baros'un çift kale maçta oldukça formda olduğu gözlendi. Bu arada Hagi, basın mensuplarının yanına kadar gelerek hakkında yapılan bazı haberlere tepki gösterdi. Saha içiyle ilgili yapılan her türlü eleştiriyi kabul edebileceğini vurgulayan Rumen teknik adam, saha dışında yaşananlarla ilgili yalan haberlere ise tahammülünün olmadığını söyledi.