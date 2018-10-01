Galatasaray'da gözler Belhanda'da

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Türk Telekom Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Porto'ya konuk olacak.

BB Erzurumspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Akbaba'nın ameliyat olması ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olması, Selçuk İnan'ın sakatlığının tam olarak geçmemesi ve Badou Ndiaye'nin de Lokomotiv Moskova maçında gördüğü kırmızı kart sebebi ile Porto maçında yer alamayacak olması gözleri Younes Belhanda'ya çevirdi.

Bu sezon ligde Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gördükten sonra 3 maçtan men edilen Belhanda, orta sahadaki sakat ve cezalılardan dolayı Porto maçında çok yüksek ihtimalle ilk 11'e dönecek. Özellikle Emre Akbaba'nın sakatlığı sebebi ile birçok maçı kaçıracak olması sebebi ile Belhanda'nın Porto maçındaki performansı gelecek maçlarda ona formasını geri kazandırabilir.

Galatasaray'ın Porto deplasmanında orta sahada Fernando, Ryan Donk ve Belhanda üçlüsüyle sahaya çıkması bekleniyor.