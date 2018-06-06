Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Spor Kulübü\'nde görev dağılımı yapıldı.

Sarı kırmızılı kulübün 26 Mayıs tarihinde yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında görevi devralan Mustafa Cengiz ve yönetimi, görev bölümü yaptı.

Galatasaray\'ın 89\'uncu yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde:

Başkan: Mustafa Cengiz

İkinci Başkan: Abdurrahim Albayrak

Başkan Yardımcısı: Murat Ece

Başkan Yardımcısı: Yusuf Günay

Muhasip Üye: Emre Erdoğan

Genel Sekreter: Kaan Kançal

Basın Sözcüsü: Abdurrahim Albayrak

İletişim Sorumlusu: Yusuf Günay

Basketbol Şubesi: Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik

Voleybol Şubesi: Okan Böke, Özgür Savaş Özüdoğru

Su Sporları ve Tesisleri: Banu Vahapoğlu Akgün, İlber Aydemir, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik

Atletizm ve Judo: Dilek Kutlu

Binicilik, Briç ve Satranç: Dilek Kutlu, Erol Özmandıracı

Dış İlişkiler: Dorukhan Acar, Okan Böke, İlber Aydemir, Banu Vahapoğlu Akgün

Stadyum ve Taraftar: Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, Okan Böke

Spor Okulları ve Dernekler: Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik

Gayrımenkul Komitesi: Erol Özmandıracı, Kaan Kançal, Ömer Cansever

Pazarlama Komitesi: Metin Karakaya, Kaan Kançal, Özgür Savaş Özüdoğru, Dorukhan Acar, Erol Özmandıracı

Galatasaray İşbirliği Kurulu: Dilek Kutlu, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Özgür Savaş Özüdoğru

FOTOĞRAFLI