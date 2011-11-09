-Galatasaray'da goller yenilerden İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon kadrosunda yaptığı önemli değişim, Spor Toto Süper Lig'de atılan gollere de yansıdı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 haftada rakip filelere 14 gol gönderirken, bu gollerin 9'una bu sezon kadroya dahil olan isimler imza attı. Ligde son yapılan Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında kaçırdığı gol fırsatlarıyla eleştirilerin hedefi olan yeni transferlerden İsveçli futbolcu Johan Elmander, kaydettiği 4 golle Galatasaray'ın en golcü ismi durumunda. Sarı-kırmızılıların İtalyan ekibi Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları ve takımın en yüksek ücret alan oyuncusu konumundaki Brezilyalı yıldız Felipe Melo, savunmaya dönük bir pozisyonda forma giymesine karşın, kaydettiği 3 golle öne çıkan bir diğer isim oldu. Trabzonspor'la sözleşmesini yenilememesinin ardından transfer sezonunun en gözde yerli oyuncularından olan ve Galatasaray'ın kadrosuna katmayı başardığı Selçuk İnan, skora katkı sağlayan yeni transferler arasına girerken, oyuncu ilk 10 haftada 2 kez rakip ağları havalandırdı. Elmander, Melo ve Selçuk, Galatasaray adına ilk 10 haftada 9 gole imza atarak, kalitelerini ortaya koydu. Galatasaray'da geçen sezon forma giyen oyuncuların bu sezonun ilk 10 haftasında ürettiği gol sayısı 5'te kaldı. Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Galatasaray'a gelen Kazım Kazım 2 gol atarken, sarı-kırmızılıların en önemli gol silahlarından biri olan Milan Baros da yine 2 gol üretti. Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezondan kadroda yer alan ve gol atan son oyuncusu ise 1 gole imza atan Gökhan Zan oldu. Öte yandan, Galatasaray'ın hanesinde yer alan gollerden kendi oyuncuları tarafından üretilmeyen tek gol ise Ankaragücü futbolcusu Jan Rajnoch'dan geldi.