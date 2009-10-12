Galatasaray'da gidecekler belli oldu

Galatasaray’da son günlerde ‘Rijkaard gidecek mi, kalacak mı?” söylentileri ayyuka çıktı. Ancak Hollandalı çalıştırıcı, aklını çelmeye çalışan Milan’a gitme gibi niyeti olmadığı gibi takımını daha da güçlendirmenin planlarını yapmaya başladı.

Teknik patron özellikle başkan Polat, Haldun Üstünel ve Adnan Sezgin ile sürekli konuşarak ‘daha iyi nasıl oluruz’ ve ‘daha ileriye nasıl gideriz’ toplantıları yapıyor. Rijkaard, “Teknik direktörlük yaşantımda yeni bir sayfa açtım.

Dedikodu üretildi

Burada uzun yıllar kalacak gibi çalışıyorum. Galatasaray’a büyük başarılar kazanmak için ekibim ile birlikte geldim. Eğer ayrılmaya karar verirsem bunu ilk kez sizlerle paylaşırım. Bir yenilgi aldık bir çok dedikodu üretildi. Bir yenilgi ile yıkılacak bir takım değiliz” dedikten sonra ara transfer döneminde de bazı bölgeler için takviyeler istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü’nün gönderilmesini istediği oyuncuların başında Barış, S.Çalık, S.Kurtuluş, Alparslan ve E.Güngör bulunuyor.

Rijkaard, yönetimle yaptığı görüşmeler sonrasında kurmaylarıyla da görüşerek son maçlardaki düşüşün nedenlerini konuştu. Hollandalı çalıştırıcı özellikle sakat oyuncuların takıma geç katıldıkları konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve bunu en kısa sürede çözmeleri gerektiğini belirtti.

Özellikle defans bölgesine bir transfer yapılmasının şart olduğunu söyleyen Rijkaard, “Bizler Avrupa’da belirlediğimiz futbolcuları izlemeye başlayalım ve daha sonra Üstünel ile konuşarak isteğimizi iletelim. ” dedi.

Kadrolarının kalabalık gözüktüğünü belirten Hollandalı hoca, “Devre arasında bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Ben de kadromda olan futbolcuların oynamasını isterim ve oynatmadığım veya istemediğim futbolcuyu kadromda tutmam. ” diyerek sözlerine son verdi.