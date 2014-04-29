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Spor

Galatasaray'da gidecek ilk isim belli oldu

Roberto Mancini Kamerunlu Chedjou'nun performansından memnun kalmadı ve iyi bir teklif gelirse Galatasaray bu futbolcuyu satacak

29 Nisan 2014 19:58

Galatasaray'da Aurelien Chedjou'yla yollar ayrılıyor. Mancini'nin Kamerunlu futbolcunun yerine belirlediği üç aday ise Rhodolfo, Eder ve Astori... 

Galatasaray’da bir yandan Süper Lig’i ikinci sırada bitirmenin ve Ziraat Türkiye Kupası’nın müzeye götürmenin hesapları yapılırken, bir yandan da yaz transfer sezonu çalışmaları yürütülüyor.

NTV Spor muhabiri Evren Göz’ün haberine göre Galatasaray’da yolculardan biri de Chedjou. Roberto Mancini Kamerunlu futbolcunun performansından memnun kalmadı ve iyi bir teklif gelirse Galatasaray bu futbolcuyu satacak.

Mancini’nin yeni stoper adaylarından ikisi ara transfer döneminde de sarı kırmızılı takımla adı geçen Brezilyalı Rhodolfo ve İtalyan Astori. Listede yer alan bir diğer isim de Eder Balanta.

River Plate forması giyen Eder Balanta bu sezon 33 maçta görev aldı. Davide Astori ise 27 yaşında ve Cagliari forması giyiyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon 31 Serie A maçında görev yaptı ve iki asisti var. Rhodolfo da 27 yaşında ve Gremio forması giyiyor.

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