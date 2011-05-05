-GALATASARAY'DA GERGİN ANTRENMAN İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 9 Mayıs Pazartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Sarı-kırmızılıların çalışmasına, sakatlığı bulunan Arda, Cana, Serkan, Mustafa ve Anıl ile ülkesinde ameliyat olan Neill katılmadı. -KIRAN KIRANA ÇALIŞMA- Sarı-kırmızılı futbolcuların oldukça hırslı olduklarının gözlendiği çalışmada yaşanan sertlikler de gözden kaçmadı. Özellikle genç futbolcu Cem Sultan ile Servet arasında yaşanan gerginlik, çalışmaya damgasını vurdu. Çift kale maçta sert bir şekilde ikili mücadeleye giren oyuncuların pozisyonu, Servet'in yerde kalmasıyla sonuçlanırken, daha sonra genç oyuncu, Servet'in sert müdahaleleriyle iki kez yerde kaldı. Antrenör Tugay Kerimoğlu'nun Cem Sultan'a, ''Sakin ol'' diyerek ortamı yatıştırmaya çalıştığı duyulurken, çalışma sonunda da Servet'in işaret parmağını kaldırarak genç oyuncuya bir şeyler söylediği görüldü. Diğer yandan, yine çift kale maçta Kewell'ın arkadan müdahalede bulunduğu Culio, takım arkadaşına tepki gösterdi. Saha içinde verilen arada Kazım, Culio ve Kewell'ın hararetli konuşmaları üzerine teknik direktör Bülent Ünder eliyle basın mensuplarını işaret edince, oyuncular bu kez şakalaşmaya başladılar. Çalışmada sağ ayak topuğuna darbe alan Insua ile Kazım'ın müdahalesiyle sakatlanan Pino, kısa süreli tedavilerinin ardından antrenmana devam etti. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.