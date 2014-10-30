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Spor

Galatasaray'da futbol artık Ali Dürüst'e emanet

Galatasaray Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, 3 önemli ismi yönetimi ile çalışması adına ikna etti

30 Ekim 2014 09:39

Galatasaray eski Başkan Yardımcısı Refik Arkan ile Mete Başol, Başkan Duygun Yarsuvat’a dışarıdan danışmanlık yapacak. İkna edilmeye çalışılan Ali Dürüst de Sportif A.Ş.’de görev almayı kabul etti.

Galatasaray Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, 3 önemli ismi yönetimi ile çalışması adına ikna etti.

Seçim öncesinde listesine girmese de Abdurrahim Albayrak ile Florya’da mesai harcamaya sıcak bakan ancak kongre sonrasında ikilemde kalan Galatasaray eski 2. başkanı Ali Dürüst, dün başkan Yarsuvat ile Albayrak’la görüştü ve Sportif AŞ’de 6 ay boyunca mesai harcamayı kabul etti.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, anlaşmaya göre Ali Dürüst, Galatasaray’da futbolun idare edildiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda asil üye olacak.

 

Yönetimden 3 kişi daha olacak

 

Bu sayede Ali Dürüst, futbol adına alınan kararlarda yetkili olacak. Sportif AŞ Yönetimi’nde Ali Dürüst’ün yanı sıra mevcut yönetimden başkan Yarsuvat, 2. Başkan Hamdi Yasaman, Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve Mete İkiz yer alacak. Ali Dürüst’ün yanı sıra Galatasaray eski Başkan Yardımcısı Refik Arkan ve Mete Başol da danışman görevini üstlenecek. G.Saray’ın iki önemli ismi Arkan ve Başol, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’a dışarıdan danışman olarak görev yapacak.

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