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Spor

"Galatasaray’da 'FETÖ' soruşturmalarında adı geçen 15 isim için ihraç oylaması yapılacak"

15 üye arasında Hakan Şükür ve Arif Erdem de var

11 Şubat 2017 11:27

Galatasaray’ın gelecek ay yapılacak Mali Genel Kurul’unda 'FETÖ' soruşturmasında adları geçen Hakan Şükür, Arif Erdem, Şahabettin Harput gibi 15 üyenin ihracı oylanacak.

Sabah'ın haberine göre, yönetim kurulu, geçtiğimiz aylarda 5 isim için ihraç kararı vermiş, Disiplin Kurulu da onaylamıştı. 12 bin 918 üyeye sahip sarı-kırmızılı kulüpte toplam 15 kişi hakkında 'FETÖ' ilişkisi iddiasıyla ihracın gündemde olduğu öne sürüldü. Önümüzdeki ay yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'da Divan Başkanlığı 'FETÖ' soruşturmasında isimleri geçen bu 15 üyenin ihracını oylamaya sunacağı iddia edildi.

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Hakan ŞükürArif Erdem15 üyeihraçFETÖ

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