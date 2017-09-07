Galatasaray'da Feghouli sevinci

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Antalyaspor deplasmanına gidek olan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli'nin 21 kişilik kadroda yer alabileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor, Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı maçta burnu kırılan Serdar Aziz'i oynatmak için de sağlık heyetinin sunacağı raporu bekleyecek.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Serdar ile ilgili olumsuz bir rapor çıkması halinde Maicon'un yanında yeni transfer Denayer'in forma giymesi bekleniyor.

Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen ve bir de gol kaydeden Denayer'in hazır ve formda oluşu, Hırvat teknik adamın elini güçlendiriyor. Merak edilen bir diğer konu ise yeni transfer Sofiane Feghouli'nin ne zaman forma giyeceği. Cezayirli futbolcunun pazar akşamı 21 kişilik maç kadrosunda olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü Eyüpspor maçında kaydeden Cezayirli oyuncu, Tudor'un şans vermesi halinde maçın son yarım saatinde forma giyebilecek kondisyona sahip.

Özellikle Dünya kupası için verilen arada Garry Rodrigues'in göstermiş olduğu performans teknik heyeti son derece mutlu etti. Sağ kanatta yeni transfer Mariano ile müthiş bir uyum yakalayan 26 yaşındaki Hollandalı'nın, Antalyaspor deplasmanında Tudor'un en büyük kozlarından biri olması bekleniyor.

