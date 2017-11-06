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Spor

Galatasaray'da Feghouli seferberliği

İstanbul DHA Galatasaray, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası üç maç ceza alan Sofiane Feghouli için perşembe günü Tahkim Kurulu'na itiraz edecek

06 Kasım 2017 17:54

İstanbul DHA

Galatasaray, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası üç maç ceza alan Sofiane Feghouli için perşembe günü Tahkim Kurulu\'na itiraz edecek. 
Cezayirli oyuncunun ağır tahrik altında haksız bir şekilde kırmızı kart gördüğünü düşünen sarı-kırmızılı yönetim, cezanın bir maça indirilmesini talep edecek. Feghouli\'nin cezası bir maça inerse, yıldız oyuncu milli aradan sonra oynanacak Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasında forma giyebilecek. 
Galatasaray, cezanın bir maça indirilmemesi durumunda ya iki maç ceza alması için ya da cezanın ertelenmesi için talepte bulunacak. 
BABEL, ALPER POTUK VE RODALLEGA\'LI SAVUNMA YAPILACAK! 
Galatasaraylı yöneticiler, Tahkim Kurulu\'na yapacağı itiraz başvurusunda Babel ve Rodallega\'nın cezalarında yapılan indirimler ile Alper Potuk\'un kırmızı kart sonrası aldığı bir maç cezayı örnek olarak gösterecek.
Tahkim Kurulu, bu sezon Gençlerbirliği karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası iki maç ceza alan Ryan Babel\'in cezasını bir maça, Trabzonspor\'un golcüsü Hugo Rodallega\'nın kupa maçında rakibine kafa attığı gerekçesiyle aldığı 3 maçlık cezasını ise iki maça indirmiştir. 
Fenerbahçe\'de Alper Potuk ise, Akhisar karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası bir maç ceza almıştı. 
 

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