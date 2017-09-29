Galatasaray\'da Feghouli ilk 11\'de
Süper Lig\'de cumartesi akşamı Karabükspor\'u ağırlayacak Galatasaray\'da sakat Tolga Ciğerci\'nin yerine Feghouli maç ilk 11\'de başlayacak!
Igor Tudor\'un, geçtiğimiz hafta Bursaspor karşısında attığı golle galibiyetin mimarlarından olan Cezayirli oyuncuya, Karabükspor karşısında ilk 11\'de yer vermesi bekleniyor.
Yaşadığı ağır sakatlık sonrası kilo problemi olduğu için ilk 11\'de şans bulamayan ve az süre alan yıldız oyuncu, büyük olasılıkla Tolga\'nın yerine ilk 11\'de forma giyecek.
MARTİN LİNNES\'E İLK 11 ŞANSI
Hafif sakatlığı nedeniyle iki haftadır forma şansı bulamayan Martin Linnes\'in, Latovlevici\'nin yerine tekrar ilk 11\'de yer alacağı öğrenildi.
Tenik direktör Tudor, hafta içinde adale sakatlığı nedeniyle iki idmanda yer almayan Latovlevici\'yi dinlendirerek Norveçli oyuncuyu sahaya sürecek.
MUHTEMEL 11
Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Linens (Latovletici), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
SAKAT: Tolga
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1\'inci Kategori: 400 TL, 2\'nci Kategori: 350 TL, 3\'üncü Kategori 350 TL, 4\'üncü Kategori 300 TL, 5\'inci Kategori 250 TL, 6\'ncı Kategori 175 TL, 7\'nci Kategori 130 TL, 8\'inci Kategori 100 TL, 9\'uncu Kategori 80 TL, 10\'uncu Kategori 60 TL, 11\'inci Kategori 50 TL, Misafir 50 TL.