Galatasaray'da favori Gerets

T24 - Galatasaray’ın yeni yönetimi ilk iş olarak teknik direktör sorununu çözecek. Sarı-kırmızılılar ilk hedef olarak belirlenen Gerets’i göreve getirmek istiyor. Belçikalı hocada sorun çıkarsa takım, Martin Jol’e teslim edilecek.





Galatasaray’da, Ünal Aysal’ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Aysal ve yönetim kurulu ilk iş olarak teknik adam konusunu netliğe kavuşturma kararı aldı.

Başkan Ünal Aysal ve danışmanı Bülent Tulun operasyonu birlikte yürütürken isimleri öne çıkan Eric Gerets ve Martin Jol için kesin kararın önümüzdeki hafta verileceği öğrenildi. Fas Milli Takımı’nı çalıştıran Gerets’in favori olduğu, Hollandalı hoca Jol’ün ise alternatif olarak belirlendiği vurgulandı.

İkinci deneyimlerin Hagi örneğinde olduğu gibi başarısızlıkla sonuçlanması yüzünden sarı-kırmızılı yöneticilerin endişe yaşadığı ve bu nedenle daha önce Galatasaray’da çalışmamış dünyaca ünlü bir teknik direktörü göreve getirmeye sıcak baktıkları kaydedildi.

Bazı sarı-kırmızılı yöneticilerin bu nedenle 2006’da Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıyan Eric Gerets’in yerine daha önce Tottenham, Hamburg ve Ajax’ı çalıştıran 55 yaşındaki Martin Jol’ün göreve getirilmesinden yana görüş bildirdikleri öğrenildi.



‘23 Mayıs’ta açıklıyoruz’

Taraftarların istediği Fatih Terim’in üçüncü kez Galatasaray’da işbaşı yapma ihtimalinin ise bir hayli zayıf olduğu iddia edildi. Teknik direktör konusundaki son sözü önümüzüdeki hafta Başkan Ünal Aysal verecek.

Ünal Aysal’ın yönetim kurulunda yer alan Celal Gürcan, teknik direktör probleminin önümüzdeki hafta çözüleceğini açıkladı.

Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildiren Gürcan, “Eğer yerli bir hoca olursa tek aday Fatih Terim’dir. Çok kısa bir zaman içinde Galatasaray Kulübü kendisine yakışan teknik direktörün ismini açıklayacaktır” dedi.

Başkan Ünal Aysal dün akşam Galatasaraylılar Cemiyeti’ndeki kutlamanın ardından Lig TV’ye konuk olurken, 23 Mayıs’ta mazbata alırken, yeni teknik direktörü de açıklayacaklarını söyledi. Aysal, “4-5 alternatif var. Aday hocalarla görüştükten sonra kararımızı belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.



Thomas Kurth geliyor

Galatasaray’da futbolun başına profesyoneller getiriliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim kurulunun en önemli isimlerinden Adnan Öztürk’ün, dünyaca ünlü futbol adamı Thomas Kurth’la el sıkıştığı bildirildi. Kurth, geçen yıl yapılan genel kurulda başkan seçilemeyen Öztürk’ün profesyonel kadrosunda yer alıyordu.

1990-2000 yılları arasında Şampiyonlar Ligi komitesine başkanlık yapan, G-14’ün kurucusu ve eski başkanı olan Kurth’un, özellikle mali anlamda kulübe önemli katkılar yapmasının hedeflendiği bildirildi. Thomas Kurth’un futbolun finansal alandaki tek patronunun olacağı, Ünal Aysal’a yakınlığı ile bilinin eski sportif direktör Bülent Tulun’un ise danışman olarak görev alacağı vurgulandı.



KONGRE NOTLARI

Sadece 7 dakika

Kongrede seçime geçilmeden önce başkan adayları kürsüye çıkarak, konuşma yaptı. Üç başkan adayının toplam konuşması sadece 7 dakika sürdü. Mehmet Helvacı 4 dakika 10 saniye, Ünal Aysal 1 dakika 43 saniye, Turgay Kıran ise 1 dakika konuştu.



Mahkeme uyarısı

Divan başkanı İrfan Aktar, seçim öncesinde üyelerden yaka kartlarını takmalarını istedi. Başkan adayı Mehmet Helvacı’nın da, “Herkes yaka kartını takarak seçime katılmalı. Aksi takdirde bu durumu sebep gösterip mahkemeye gidenler olabilir” demesi dikkat çekti.



Üstünel açıkladı

Eski yönetici Haldun Üstünel, olağanüstü kongrede oyunu Turgay Kıran’a verdiğini söyledi. Üstünel, “Kongrenin Galatasaray’ın geleceğini aydınlatacağını düşünüyorum. Seçimde Turgay Kıran’ı destekledim” dedi.



Nihat Doğan mı!

Kongrede 160 beyaz oy kullanıldı. Mevcut listeler dışında liste oluşturmayı tercih eden kongre üyelerinden biri, hazırladığı listeye, geçtiğimiz aylarda kulübe üye olan şarkıcı Nihat Doğan’ı başkan adayı olarak yazdı.



