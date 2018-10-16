Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, teknik direktör Fatih Terim\'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Sarı kırmızılı kulüp, 22 Aralık 2017\'de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adamın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Galatasaray\'ı çalıştıracak.

Başkan Mustafa Cengiz\'in görev süresinin sonuna kadar devam edecek sözleşme, 2020-2021 sezonunun sonunda son bulacak.