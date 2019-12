-GALATASARAY'DA FARKLI SESLER İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Galatasaray futbol takımının kötü gidişi sarı-kırmızılı camiada büyük üzüntüye neden olurken, camianın önde gelen isimleri farklı görüşleri savunuyor. Galatasaray Genel Kurul ve Divan Kurulu'nun önemli isimlerinden Hayrettin Kozak, yönetim kurulunun 2011 yılının Şubat ayında yapılacak mali genel kurul toplantısına kadar görevini sürdürmesi gerektiğini dile getirdi. ''Galatasaray fevkalade kritik günler geçirirken, İkinci Başkan Mehmet Helvacı'nın, 'Başkanın olmasına gerek yok, biz kendi kendimize karar veririz' demesine katılmıyorum'' ifadesini kullanan Kozak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu yöneticilerin hepsi Adnan Polat ile gelmiştir. Onları bu göreve getiren de Adnan Polat'tır. Her türlü kararı onunla birlikte almaları doğru olur. Eğer beraber olmamaya, ayrılmaya kesinlikle karar vermişlerse, istifa edip ayrılmaları gerek. Yönetimde en az 7 kişi bulunduğu sürece, Galatasaray'ı mali olağan genel kurula kadar götürecek sayı ve yetkiye sahiptir. Diğerleri ayrılsa da bu yönetim, Galatasaray'ı Şubat 2011'deki mali kongreye götürür. Mehmet Helvacı ve konu ettiği arkadaşları ayrılsalar bile, başkan dahil 7 kişinin altına düşmedikçe yönetim devam eder. Zaten bugün bir olağanüstü kongre kararı alınsa, genel kurulun toplanması 45 günden aşağı olmaz. Bu da Aralık ayı sonu demektir. Zaten gelecek yılın Şubat ayında mali genel kurul var. Yönetim orada hesabını vermelidir.'' Kozak, bazı isimlerin ''İsyancı, devrimci bir grup'' görüntüsü veren beyanlarda bulunmalarının hiç yakışık almadığını dile getirerek, ''Adnan Polat, her neredeyse derhal tatilini yarıda bırakıp, ilk uçakla İstanbul'a gelmeli ve stratejik bir yönetim kurulu toplantısı yaparak, devrimcileri de içeren radikal kararlar almaya mecburdur'' şeklinde konuştu. Yönetim kurulundaki futbol yetkililerinin, yapılan transferde büyük ölçüde başarısız olduğunun altını çizen Kozak, Ocak ayında yeni bir transfer macerasına gerek olmadığını söyledi. -''SAVAŞÇI GENÇLERDEN OLUŞAN TAKIM OYNAMALI''- Galatasaray'ın futbol olarak son derece vahim bir durumda olduğunu dile getiren Kozak, ''Zaten teknik direktör Hagi durumu çok net ortaya koydu. Hagi'nin ortaya koyduğu gerçek, bugün yarın yıldırım operasyonu ile halledilir gibi değil'' dedi. Kozak, Hagi ile yardımcısı Tugay Kerimoğlu'nun kafa kafaya vermesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti: ''Galatasaray'ın futbolcu envanterine bakacaklar. Profesyonel kadroda bulunan, (A) takımda görev alabilecek niteliklere haiz futbolcuların envanterini ortaya koyacaklar. Bu futbolcuların içinden, Galatasaray için canını dişine takacak, kendi ve Galatasaray'ın geleceklerini de göz önünde tutarak sahada formasını sonuna kadar terletecek, belki şöhret olmayan ama Galatasaray adına sahada top koşturacak, o aşkı sahada gösterecek, savaşçı, genç pırıl pırıl bir takım çıkarılmalı. Galatasaray ligde ha 10. olmuş, ha 16. olmuş, ikisinin birbirinden farkı yok. Yeter ki küme düşmesin. Bu saatten sonra fazla önemi kalmadı. Galatasaray şampiyon olamadıkça, kupada iddialı olmadıkça, hiç değilse gençlerin önünü açsınlar, bundan sonra şanslarını gençlerle denesinler. Emre Çolak, Musa, Anıl, Çağlar gibi futbolcuları oynatsınlar. İçlerinden birkaç tane forma aşkını bilen ağabeylik yapacak oyuncu katsınlar. Yoksa bunlardan hiçbir şey olmaz. Çünkü hepsi çıt kırıldım olmuşlar. Ben bu sakatlıkların tümünün samimi ve gerçek sakatlıklar olduğuna asla inanmıyorum. Sakatlık konusu futbolcunun iki dudağı arasındaki bir söyleme dönüşmüştür. Gece yatıp, sabah gribim diye oynamıyorlar. Böyle şey olmaz, Kewell'ın durumu belli, Baros narin bir futbolcu. Geriye dönüp, iki yılda iki futbolcunun oynadıkları maç adedine ve yanında aldıkları paraya bakmak yeterli. Hiçbir işe yaramazlar. Hagi çok doğru söylüyor, bunları hemen yollamak lazım.'' -KIRAN'DAN OLAĞANÜSTÜ KONGRE ÇAĞRISI- Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Turgay Kıran ise yönetim kurulunun derhal olağanüstü genel kurula gitmesi gerektiğini söyledi. Futbol takımının düzelmesinin artık mucize olacağını dile getiren Kıran, ''Hagi iyi niyetle geldi ama gördü ki takımda yürümeyen bir şeyler var. Artık Galatasaray bu sayfayı kapatmalı ve önümüzdeki seneler için bir takım kurulmalı. Hagi'ye bu sorumluluğu verecek yönetim kurulunun da genel kuruldan güven oyu alması şarttır'' dedi. Turgay Kıran, yönetimin her yerde beyaz bir sayfa açtığını ve atılımlardan bahsettiğini hatırlatarak, ''Ancak yönetimde ikilem var. Yöneticiler birbirine düşmüş vaziyette. Bunun temizlenmesi, yeni bir sayfa açılması lazım. Yıpranmamış bir Galatasaray ve yönetim kurulunun yola devam etmemesi lazım. Tazelenmiş ve güven almış bir başkan ve yönetim kurulu olması lazım. Kendi kafalarına bir ekip kurup, yeniden çalışabilirler'' şeklinde konuştu.