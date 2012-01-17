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Spor

Galatasaray'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları İSTANBUL (A.A)

17 Ocak 2012 19:35

-Galatasaray'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızlı futbolcuların, ilk bölümde 3 grup halinde dar alanda pas çalışması yaptıkları bildirildi.  Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncuların, top kapma ve fizik çalışması gerçekleştirerek antrenmanı tamamladıkları öğrenildi. Kardemir Karabükspor maçında sakatlanan Milan Baros'un tedavisine devam edilirken, Fildişi Sahili Milli Takım kampında bulunan Emmanuel Eboue'nin yer almadığı antrenmanda Yekta Kurtuluş salon ve saha çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Eskişehirspor maçının hazırlıklarına yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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