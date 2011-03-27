-GALATASARAY'DA ERKEN SEÇİM İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - Galatasaray'ın Adnan Polat başkanlığındaki yönetim kurulu, Yıllık Olağan Mali Genel Kurul'da mali bakımdan ibra olurken, idari bakımdan ibra edilmedi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen mali kongrede Adnan Polat yönetimi, ilk olarak oy çokluğuyla mali yönden ibra edildi. Ardından gerçekleştirilen idari ibra oylaması sonrasında, genel kurul divanı, oy çokluğuyla ibra edilmediğini duyurdu. Bunun üzerine başkan Adnan Polat itiraz ederek, sayım yapılmasını isterken, üyelerin çoğunluğu, ''İstifa, istifa'' temposu tuttu. Yapılan itiraza rağmen Türker Arslan başkanlığındaki genel kurul divanı, ilk açıklanan kararı kabul etti. Yönetimin idari bakımdan ibra edilmemesi sonucunda tüzük gereği 30 gün içinde seçimli genel kurul toplantısının yapılması gerekiyor. Daha sonra gerçekleştirilen oylamada Denetleme Kurulu da ibra edildi. -İBRA OYLAMASI ISTIRABA DÖNÜŞTÜ- İbra oylamasının kapalı yapılması için verilen önerge, genel kurul divanını ve üyeleri uzun süre meşgul etti. Salondaki yoğun kalabalık nedeniyle önerge oylanamazken, genel kurul divan başkanı Türker Arslan, ilginç bir uygulamayla sayım yapma yöntemini seçti. İlk olarak önergeyi reddedenler salonda kalırken, karşı olan üyeler salon dışına çıkarıldı. Salonda kalanların oyları sayıldıktan sonra bu grupla salon dışındakiler yer değiştirdi ve tekrar sayım yapıldı. Önerge, 674'e karşı 871 oyla reddedilirken, birçok üyenin bu uygulamaya tepki göstermesi dikkat çekti. Türker Arslan, daha sonra aynı yöntemi ibra oylamalarında da kullanmak isteyince tepkiler arttı ve tüm üyeler salondayken oylamalar gerçekleştirildi. -TÜZÜK NE DİYOR?- Galatasaray Kulübü'nün yeni oluşturulan tüzüğünde, ''Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun görevleri'' başlığı altında yer alan 87,22. maddesi, ''Genel Kurul'ca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama (ibra) durumunda en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak'' şeklinde hüküm içeriyor.