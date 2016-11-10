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Spor

Galatasaray'da Emre Çolak pişmanlığı

Sessiz sedasız Deportivo La Coruna'ya imza atan Emre Çolak, La Liga'da dikkatleri üzerine çekti

10 Kasım 2016 11:30

Galatasaray'la sözleşmesi sona ermeden önce Deportivo ile anlaşan ve İspanya'nın yolunu tutan Emre Çolak'ın La Liga performansı parmak ısırtıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcu, Deportivo'da düzenli oynadıktan sonra A Milli Takım'a kadar yükseldi.

 

Transfer yapabilir

 

Emre'nin, eğer Galatasaray'da kalsaydı mevcut kadro içinde çok daha iyi bir alternatif yaratabileceği düşünülüyor.

İspanyol gazeteciler ise genç yeteneğin bu formuyla La Liga'da daha büyük bir kulübe transfer olabileceğini belirtiyor

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Emre ÇolakDeportivo La CorunaGalatasaray

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