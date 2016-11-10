Galatasaray'da Emre Çolak pişmanlığı

Galatasaray'la sözleşmesi sona ermeden önce Deportivo ile anlaşan ve İspanya'nın yolunu tutan Emre Çolak'ın La Liga performansı parmak ısırtıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcu, Deportivo'da düzenli oynadıktan sonra A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Transfer yapabilir

Emre'nin, eğer Galatasaray'da kalsaydı mevcut kadro içinde çok daha iyi bir alternatif yaratabileceği düşünülüyor.



İspanyol gazeteciler ise genç yeteneğin bu formuyla La Liga'da daha büyük bir kulübe transfer olabileceğini belirtiyor