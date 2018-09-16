Galatasaray'da Emre Akbaba salonda çalıştı

\"Lokomotiv Moskova hazırlıkları devam etti\"

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Türk Telekom Spor Kompleksi\'nde karşılaşacağı Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde tüm oyuncuların kendi nabız aralığına göre aerobik koşu yapıldı. Kasımpaşa karşısında tam süre forma giyen oyuncular ise antrenmanı soğuma hareketlerinin ardından tamamladı. Diğer oyuncular antrenmanın ana bölümde sınırlı alanda dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Kasımpaşa karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan Emre Akbaba\'nın yapılan tetkikler sonrası kasık bölgesinde zorlanma bulguları tespit edildi. Sarı kırmızılı futbolcu günü aktif dinlenme ve salon çalışmasıyla geçirdi.

Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 21.00\'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu antrenman öncesi saat 20.30\'da Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi\'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

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